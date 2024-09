L’OM part au clash, une nouvelle annonce tombe

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Face aux nombreux mouvements de contestations envers les arbitres survenus le week-end dernier, notamment ceux de l’entraîneur de Brest Eric Roy et du conseiller sportif de l’OM Mehdi Benatia, le Syndicat des arbitres de football élite (SAFE) a publié un communiqué ce lundi dans lequel il annonce saisir le Conseil National de l'Éthique de la FFF.

Mehdi Benatia n’est pas le seul à avoir peu apprécié l’arbitrage de son équipe le week-end dernier. Exaspéré par un penalty sifflé pour une faute de Mathias Pereira Lage, l’entraîneur de Brest, Eric Roy, s’en est pris à Florent Batta, qui après l’avoir sanctionné d’un carton jaune, l’a finalement exclu. Des événements qui ont poussé Syndicat des arbitres de football élite (SAFE) à réagir via un communiqué ce lundi.

OM : Benatia fait polémique, Longoria sort du silence https://t.co/D0GaBi6LSo pic.twitter.com/Atyac6zRIo — le10sport (@le10sport) September 23, 2024

« Une image déplorable de notre football, sans respect pour les arbitres »

« Il n’aura pas fallu longtemps pour que le signal d’alarme soit tiré, nous n’en sommes qu’aux premières journées… Brest et Marseille (ligue 1) ou Reims (Arkema première Ligue) : les attitudes agressives, les propos déplacés ou les publications sur les réseaux sociaux renvoient une image déplorable de notre football, sans respect pour les arbitres. Pire, on met en doute leur éthique, leur intégrité et leur probité », a regretté le SAFE.

« Le SAFE condamne fermement ces faits et va saisir le Conseil National de l'Éthique de la Fédération Français de Football »

En conséquence, le SAFE va saisir le Conseil National de l'Éthique de la FFF : « Nous demandons du calme et de la retenue, le respect de celles et ceux qui restent les garants de la règle. Il existe des protocoles pour échanges. Respectons-les ! Le SAFE condamne fermement ces faits et va saisir le Conseil National de l'Éthique de la Fédération Français de Football, pour qu’ils ne restent pas sans suites. Et renouvelle tout son soutien aux arbitres. » Par la voix de son président Patrick Anton, le Conseil National de l'Éthique a également condamné les propos de Mehdi Benatia, qui pourrait écoper de trois matchs de suspension.