OM : Après son calvaire, il savoure son grand retour

Après une longue blessure qui l’a tenu éloigné des terrains pendant huit mois, Valentin Rongier a fait son retour cette saison avec l’OM. Le joueur âgé de 29 ans a évoqué sa situation après la victoire contre l’OL dimanche soir (2-3). S’il est baladé entre le milieu de terrain et le couloir droit, il compte tout faire pour répondre aux besoins de Roberto De Zerbi.

Blessé au genou depuis le 4 novembre dernier, Valentin Rongier a dû patienter avant de pouvoir retrouver les terrains. Alors que son retour était espéré en février, le milieu de terrain âgé de 29 ans a finalement dû attendre le début de cette saison pour pouvoir faire son retour sous les couleurs de l’OM.

« C’est quand on enchaîne les matches qu’on se sent bien »

« Comme vous le savez, ça faisait longtemps que je n’avais pas joué au football. Il n’y a rien qui remplace les matchs. On a beau s’entraîner, faire du cardio, c’est quand on enchaîne les matchs qu’on se sent bien », a confié Valentin Rongier après la victoire de l’OM sur la pelouse de l’OL (2-3), dans des propos relayés par Foot Mercato. Souvent utilisé au poste de latéral droit et alors que la concurrence est forte au milieu de terrain, le Français essaye de s’adapter au mieux aux demandes de Roberto De Zerbi.

« Je donne le maximum »

« Contre Nice, j’ai joué latéral droit. Là, ce soir (hier), je suis entré dans une position de latéral droit. En deuxième mi-temps, je change et je repasse au milieu. Ce n’est pas facile. J’essaye de m’adapter et de répondre au mieux aux besoins et aux demandes du coach. Toute la semaine, on travaille, on essaie d’être attentif aux deux postes car je sais que je peux jouer à ces deux postes-là. Je donne le maximum », a ajouté Valentin Rongier.