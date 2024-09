Riolo réclame un joueur au plus vite à l’OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Capitaine de l'OM l'an dernier avant sa fracture de la rotule, Valentin Rongier a perdu sa place de titulaire dans l'effectif de Roberto De Zerbi, nouvel entraîneur du club. Le milieu de terrain de 29 ans risque en plus de ne pas retrouver souvent ce poste avec l'arrivée d'Adrien Rabiot. Pourtant ses qualités sont appréciées par de nombreux observateurs, qui lui font confiance.

Très vite entré en jeu à la place d'Amine Harit face à l'OL, Valentin Rongier a livré une prestation convaincante qui donne envie à certains de le revoir. Le joueur de 29 ans était même proche d'ouvrir le score en première mi-temps mais une grosse parade de Lucas Perri l'en a empêché. Pour Daniel Riolo, le constat est sans appel : il faut lui redonner sa chance.

« C’est un gars 100% fiable »

Absent de longs mois à cause d'une fracture de la rotule, Valentin Rongier a fait son retour à la compétition en tout début de saison pour disputer seulement quelques minutes. Le milieu de terrain vient d'enchaîner deux matches quasiment en entier et a plutôt convaincu. « Rongier, je ne changerai jamais d’avis. Donne lui confiance. C’est un gars 100% fiable et il est dans le coup de la fin de match. Regardez tout ce qu’il a fait, c’est un mec 100% fiable » affirme Daniel Riolo dans l'After Foot de RMC.

Rongier en danger au milieu ?

Malgré ses qualités évidentes, Valentin Rongier pourrait être utilisé par Roberto De Zerbi comme latéral droit au vu de la concurrence au milieu de terrain. L'arrivée d'Adrien Rabiot ne l'arrange pas beaucoup même si l'entraîneur italien a observé ses performances lorsque Jorge Sampaoli le positionnait à ce poste.