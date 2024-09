OM : «Une bonne leçon», De Zerbi le fait halluciner

Arnaud De Kanel

Roberto De Zerbi a réalisé un coaching parfait dimanche soir. En faisant rentrer Pol Lirola, Ulisses Garcia et Jonathan Rowe, l'entraineur italien a tout simplement pris les meilleures décisions puisque les trois remplaçants ont marqué. Mitigé lors de la rencontre, Timothée Maymon s'incline face aux choix du coach de l'OM.

L'audace de Roberto De Zerbi a payé. Alors que son équipe était réduite à dix au bout de cinq minutes de jeu, l'entraineur italien a repensé sa tactique pour contrecarrer les plans de l'OL en prenant des risque lors de ses changements.

Mercato : Rabiot à l’OM, il hallucine en direct ! https://t.co/byXlN7uQ3N pic.twitter.com/pOuoYbcZ9J — le10sport (@le10sport) September 23, 2024

Les choix osés de De Zerbi

Au retour des vestiaires, Roberto De Zerbi faisait notamment sortir Elye Wahi pour laisser place à un défenseur, Pol Lirola. Ensuite, il décidait de relancer Ulisses Garcia, mis au placard tout l'été, avant de lancer Jonathan Rowe en fin de rencontre. Un coaching payant puisque les trois joueurs cités ont marqué et ont donc offert la victoire à l'OM. Mais sur le moment, ces remplacements paraissaient assez incompréhensibles comme l'a fait remarquer Timothée Maymon. Le journaliste de La Chaine L'Equipe a fait son mea culpa à l'issue de la rencontre, applaudissant les choix de De Zerbi en le créditant d'un 9 sur 10.

«Vu que j'aime me coucher moins bête, il m'a donné une bonne leçon»

« J'ai rien compris à ce qu'il faisait en première période, rien compris à ce qu'il faisait en début de deuxième et au final il me prouve tout l'inverse. Vu que j'aime me coucher moins bête, il m'a donné une bonne leçon. Au delà de ça, il fait trois changements, trois changements gagnants et c'est l'histoire du match donc ça restera », a déclaré Timothée Maymon sur le plateau de L'Equipe du Soir.