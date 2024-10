L'OM met un stop au Qatar !

Arnaud De Kanel

Les clubs de Ligue 1 grinçent des dents. Alors que l'OL est monté au créneau pour contester le deal obligeant les clubs de L1 et de L2 à faire la publicité du Qatar sur leurs maillots, c'est au tour de l'OM de s'y opposer. D'après la presse locale, le club phocéen ne souhaiterait pas se laisser faire.

Le feuilleton des droits TV n'est pas encore totalement terminé. En effet, l'accord entre la LFP et le Qatar fait grincer des dents. Négocié à hauteur de 100M€, ce dernier est découpé en deux parties : 80M€ versés par le média qatari plus un deal sponsoring de 20 M€ (dont 16,4 M€ à se partager entre clubs de L1 et de L2) qui obligent les clubs à arborer Qatar Tourism sur leurs maillots. Et certaines entités ne veulent pas s'y plier à l'image de l'OM.

L'OM recale le Qatar

D'après les informations de La Provence, l'OM devrait toucher 730 000€ sur l'année avec ce deal. Une somme que les Marseillais jugent trop faible puisqu'elle serait inférieure au partenariat noué avec Sublime Côte d'Ivoire. Néanmoins, l'OM ne ferme pas définitivement la porte.

L'OM est ouvert aux négociations

Tout n'est pas encore terminé dans ce dossier. La Provence indique que l'OM serait prêt à négocier avec la LFP pour simplement afficher la publicité pour Qatar Tourism sur panneaux publicitaires amovibles en avant-match plutôt que sur le maillot. Tout reste à faire.