Rabiot a l’OM : Il annonce du lourd !

Recruté libre par l'OM au mois de septembre alors qu'il n'avait pas trouvé preneur au cours du mercato estival, Adrien Rabiot va donc tenter de s'imposer comme un élément majeur du club phocéen cette saison. Et Mattéo Guendouzi, qui a évolué à l'OM durant deux saisons, annonce déjà du lourd pour Rabiot.

L'OM a frappé un grand coup avec le recrutement d'Adrien Rabiot (29 ans), qui s'est engagé pour deux saisons le 17 septembre dernier. L'international français était libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus Turin en juillet dernier, et alors qu'il n'avait pas trouvé preneur durant le mercato, c'est donc l'OM qui a fini par rafler la mise avec Rabiot.

« Un très bon choix »

Interrogé en conférence de presse en plein rassemblement avec l'équipe de France, Mattéo Guendouzi s'est enflammé pour ce choix de carrière de la part d'Adrien Rabiot : « C'est un très bon choix pour lui, vraiment réfléchi de sa part. ''Adri'' est un mec très intelligent. S'il a pris cette décision, c'est que tous les ingrédients étaient réunis », estime l'ancien milieu de terrain de l'OM, qui évolue aujourd'hui à la Lazio Rome.

« Je suis sûr qu'il fera du très bon travail là-bas »

Comme Rabiot, Guendouzi était passé par les équipes de jeunes du PSG avant de signer à l'OM plus tard dans sa carrière. Et il évoque la problématique engendrée par ce contexte : « Après, il y a toujours cette rivalité entre Marseille et le Paris-SG et on sait très bien comme cela se passe. On a tous été un peu surpris, mais je suis sûr qu'il fera du très bon travail là-bas », poursuit-t-il. Le message est passé pour Rabiot.