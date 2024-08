L'OM implose, De Zerbi calme tout le monde

Jean de Teyssière

L’OM a connu une saison dernière très compliquée sur tous les plans. Au niveau administratif, un violent clash avait éclaté entre les supporters et la direction marseillaise, conduisant notamment au départ de Marcelino. L’OM a ensuite fini à la huitième place après une saison extrêmement compliquée. Roberto De Zerbi est au courant de tout ça mais ne s’en inquiète pas.

L'environnement de l'OM est très sulfureux. Très souvent, des tensions éclatent à La Commanderie et cela a pour conséquence de faire fuir. L'an passé, Marcelino et Javier Ribalta, le directeur sportif d'alors, avaient quitté le club et Pablo Longoria avait longuement hésité. Une situation dont a pris connaissance Roberto De Zerbi.

«La stabilité se trouve en étant soi-même»

Au cours d'un entretien accordé à L'Équipe, Roberto De Zerbi explique vouloir apporter de la stabilité à l'OM : « Il y a eu beaucoup de mouvements dans le club, à tous les niveaux. La stabilité se trouve en étant soi-même, en travaillant avec sérieux et passion, des choses que j'ai toujours eues en moi. Il n'y a pas de secret ou de formule magique. Un entraîneur fait partie de l'institution, ce n'est pas le chef. Sur le terrain, je suis le responsable. Ça ne veut pas dire que je commande, mais je veux contrôler mes idées de jeu. »

De Zerbi réagit au clash de septembre 2023

« Le clash à Marseille en septembre dernier ? Il est clair que quand tu vas travailler dans un club, tu analyses toutes les choses difficiles, désagréables, qui pourraient exister autour, raconte De Zerbi. Mais il y a aussi de belles choses. Je connais la pression, les difficultés inhérentes à ce club, mais je sais que mon choix s'est porté sur l'OM pour toutes ces raisons aussi. Marseille, c'est différent, c'est une autre saveur que n'importe où ailleurs. Et si tu réussis à l'OM, c'est encore plus beau. »