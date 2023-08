L’OM boucle un deal étonnant, le boss exulte

Benjamin Labrousse

Alors que l’OM lancera sa saison de Ligue 1 par la réception du Stade de Reims au Vélodrome ce samedi (17h), le club phocéen a bouclé un nouvel accord. En effet, Marseille s’est associé ce vendredi avec le ministère du tourisme ivoirien et portera ainsi un nouveau sponsor sur certains aspects de son maillot. Une décision qui a d’ailleurs ravi le président Pablo Longoria.

L’OM a chuté pour son premier match officiel de la saison face au Panathinaikos ce mercredi (1-0) en Grèce. Mais le club marseillais aura l’occasion de rapidement passer à autre chose dès ce samedi avec la réception de Reims au Vélodrome. Alors que la première composition du nouvel entraîneur Marcelino en Ligue 1 est fortement attendue, l’OM pourra également compter sur un nouveau sponsor à partir de ce vendredi.

OM : Nouvelle galère pour le transfert de Guendouzi ? https://t.co/5NdQldKVC8 pic.twitter.com/fWfiVAK1af — le10sport (@le10sport) August 11, 2023

L’OM s’associe avec le ministère du tourisme ivoirien

Car comme le précise La Provence ce vendredi, l’OM a effectivement conclut un nouveau deal en termes de sponsoring. Le club phocéen s’est associé avec le ministère du tourisme ivoirien et devrait donc voir apparaître le slogan et logo « Sublime Côte d’Ivoire » à la fois sur son short de match, mais également dans le dos des maillots d’entraînement des joueurs de l’OM. Cette association vise à promouvoir le tourisme dans les pays d’Afrique de l’Est.

«L’Olympique de Marseille entretient des relations très fortes avec l’Afrique en général»