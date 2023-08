Mercato : Payet recale déjà un prétendant !

Benjamin Labrousse

Fin juillet, c'est un Dimitri Payet en pleurs qui annonçait son départ de l'OM. Depuis, le joueur de 36 ans ne s'est pas prononcé quant à son avenir. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, ce dernier ne souhaite pas rejouer en France de par son attachement à Marseille, et ne souhaiterait pas non plus évoluer en Arabie Saoudite.

L'OM va démarrer un nouveau chapitre ce samedi face à Reims (17h) au stade Vélodrome. Le club phocéen a connu de nombreux changements cet été, avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur en la personne de Marcelino, de nombreuses recrues, mais également de par le départ de son ex-capitaine Dimitri Payet.

Dimitri Payet présent au Vélodrome ce samedi

Selon les informations du journaliste de TF1 Saber Desfarges, Dimitri Payet devrait toutefois rapidement retrouver les travées du Vélodrome. Le joueur d'origine réunionnaise sera en effet présent dans sa loge familiale de l'antre de l'OM ce samedi pour la réception de Reims. Ce mercredi, nous vous révélions que malgré l'intérêt de certains clubs de Ligue 1 à son égard, Dimitri Payet ne souhaitait pas rejouer en France.

Dimitri Payet recale l'Arabie Saoudite