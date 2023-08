PSG : La presse italienne annonce un transfert surprenant pour Neymar

Alexis Brunet

Le PSG démarre sa saison samedi 12 août face au FC Lorient au Parc des Princes. Un match que n'est pas sûr de jouer Neymar. Le Brésilien serait en instance de départ de Paris. L'attaquant souhaiterait revenir au FC Barcelone, mais cela n'est peu probable du fait des difficultés financières du Barça. L'Arabie saoudite est très intéressée par le Parisien, mais il pourrait surtout atterrir en MlS, et rejoindre Lionel Messi.

Dans les prochaines heures, le PSG devrait annoncer le recrutement d'Ousmane Dembélé. L'attaquant du FC Barcelone va débarquer à Paris contre la somme de 50M€. Un bon coup pour le club de la capitale, qui avait grand besoin de renforcer ses ailes. D'autant plus que l'avenir de Kylian Mbappé, ainsi que celui de Neymar sont très incertains chez les champions de France.

Neymar veut partir

D'après les informations de L’Équipe , Neymar aurait fait part à son président Nasser Al-Khelaïfi, de son envie de départ. Le joueur aurait été traumatisé par les manifestations des supporters devant son domicile, et il voudrait quitter Paris, après six saisons en France. Le Brésilien rêve d'un retour au FC Barcelone, mais il y a peu de chances que cela se produise, à cause de la situation financière compliquée du Barça. Le géant espagnol avait d'ailleurs déjà dû abandonner l'idée de faire revenir Lionel Messi il y a quelques semaines.

La MLS favorite pour accueillir Neymar ?