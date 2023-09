La réponse insolite d’un joueur de l’OM sur la crise

Thibault Morlain

Alors que l’OM vient de concéder le nul contre Toulouse et s’apprête à affronter l’Ajax Amsterdam, l’ambiance est tendue sur la Canebière. En effet, les supporters sont mécontents de Marcelino et de la direction. Ce mardi, il a alors été question des possibles départs de l’entraîneur de l’OM ainsi que de Pablo Longoria. La crise secoue donc le club phocéen, ce qui fait réagir les joueurs marseillais.

Cela fait à peine quelques semaines que Marcelino est l’entraîneur de l’OM et voilà qu’il est déjà question de son départ. Face à l’énorme pression des supporters, l’Espagnol aurait annoncé son départ ce mardi. Une bombe qui secoue l’OM et qui pourrait ne pas être la seule. En effet, dans la foulée, il a également été question d’un possible départ de Pablo Longoria…

Coup de théâtre pour le boss de l’OM ? https://t.co/wQ6BZrl73n pic.twitter.com/rDRk47pC7Q — le10sport (@le10sport) September 19, 2023

« C'était très calme, trop calme »

C’est la crise à l’OM. Et ce mardi midi, un joueur olympien a d’ailleurs livré une étonnante réaction concernant l’ambiance au sein du club. « C'était très calme, trop calme, j'aime pas beaucoup ça », a-t-il lâché, paraphrasant une célèbre réplique de Jamel Debbouze dans Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre.

« C'est chaud ce qu'il se passe »