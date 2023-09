«C'était fou» : Insulté à l'OM, il a tout plaqué

Amadou Diawara

Lors de la saison 2020-2021, Michaël Cuisance a été prêté par le Bayern à l'OM pour retrouver des couleurs. Toutefois, le milieu de terrain français a vécu une année infernale à Marseille. En effet, Michaël Cuisance regrette d'avoir eu une relation conflictuelle avec les supporters de l'OM.

En difficulté du côté du Bayern, Michaël Cuisance s'est envolé vers Marseille pour s'engager en faveur de l'OM à l'été 2020, et ce, pour retrouver du temps de jeu et lancer sa carrière. Toutefois, le milieu de terrain français ne garde pas du tout un bon souvenir de son expérience sur la Canebière.

Cuisance a été insulté par les supporters de l'OM

En effet, Michaël Cuisance était à l'OM lorsque le coronavirus a frappé. De surcroit, l'actuel pensionnaire du VfL Osnabrück a été pris en grippe par les supporters marseillais. Ce qui l'a particulièrement touché et lassé de l'OM. D'ailleurs, Michaël Cuisance a décidé de ne plus gérer ses réseaux sociaux à cause des insultes subies à lorsqu'il évoluait sous les couleurs du club phocéen.

«J’ai eu ma dose à Marseille»