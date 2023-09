L’entraîneur de l’OM fait une annonce, la vérité est dévoilée

Hugo Chirossel

Tenu en échec par Toulouse dimanche pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1, le niveau affiché par l’OM inquiète. Après la rencontre, Marcelino a salué l’attitude de ses joueurs et a confié qu’il n’avait rien à leur reprocher. Mais en réalité, le discours de l’entraîneur espagnol face à son groupe est différent.

Bien que l’OM soit toujours invaincu en championnat depuis le début de la saison, la tension monte à Marseille. Le niveau de jeu des Marseillais inquiète et cela s’est encore une fois vu dimanche lors de la réception de Toulouse (0-0). Les hommes de Marcelino ont semblé incapables de réussir à trouver la faille dans la défense adverse, une impuissance offensive qui commence à agacer les supporters.

«Je n’ai aucun reproche à faire à mes joueurs»

Malgré tout, c’est un Marcelino positif qui s’est présenté au micro de Prime Vidéo après la rencontre : « Mes joueurs ont tout donné. On peut mieux défendre, mieux attaquer mais on a encore touché trois fois les poteaux. Les circonstances ne sont pas en notre faveur pour l’instant. Je n’ai aucun reproche à faire à mes joueurs sur les efforts. Bien au contraire. On doit mieux faire certaines choses notamment dans le dernier tiers. Mais je leur ai dit après le match que je n’avais rien à leur reprocher dans l’attitude », a notamment déclaré l’entraîneur de l’OM.

Marcelino tient un discours différent en interne