Le vestiaire balance, déjà le feu à l’OM ?

Axel Cornic

Le deuxième match nul consécutif de l’Olympique de Marseille en Ligue 1, ne passe pas vraiment. Face au TFC (0-0), l’équipe de Marcelino n’a pas montré un visage séduisant et certains commencent déjà à se questionner si le message véhiculé par le nouvel entraîneur marseillais passe vraiment auprès de son groupe.

Que se passe-t-il à l’OM ? Après cinq journées de Ligue 1 l’équipe marseillaise est sur le podium à seulement deux points du leader l’AS Monaco, mais c’est loin d’être la joie. De plus en plus de personnes se questionnent en effet sur le style de jeu que souhaite installer Marcelino, arrivé à l’intersaison pour remplacer Igor Tudor.

« Il nous manque peut-être de mieux comprendre ce que nous demande le coach »

Interrogé en marge de la dernière rencontre face à Toulouse, Pau Lopez a fait une sortie assez étrange concernant les consignes données par Marcelino. « Il nous manque peut-être de mieux comprendre ce que nous demande le coach. Surtout défensivement mais offensivement également. C’est plus une question de jeu que d’intensité » a déclaré le gardien de l’OM, en zone mixte.

« Si un joueur commence déjà à dire : "on ne comprend pas bien", ça veut dire en gros on ne comprend rien »