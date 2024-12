«Je me sens rouillé», l'aveu inattendu de ce joueur de l'OM

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Pilier de l'OM depuis 2019, Valentin Rongier a dû faire ses preuves en interne pour faire son retour dans l'effectif de Roberto De Zerbi. Le milieu de terrain de 30 ans, victime d'une fracture à la rotule il y a un an, a passé beaucoup de temps loin des terrains. D'ailleurs, Valentin Rongier a avoué lui-même qu'il se sentait « rouillé ».

Capitaine de l'OM avant sa blessure, Valentin Rongier a perdu sa place. Ainsi, il a dû travailler fort pour convaincre Roberto De Zerbi de lui redonner sa chance. Le milieu de terrain se plaît beaucoup à l'OM, où il est devenu un élément clé assez vite, après son aventure au FC Nantes. Le Français présente un petit avantage : sa fraîcheur, lui qui n'a pas beaucoup joué en tout début de saison.

«La paternité nous fait prendre du recul»

Absent des terrains de novembre à la fin de la saison dernière, Valentin Rongier a eu le temps de se concentrer sur sa vie de famille, lui qui vient tout juste de fêter ses 30 ans. Une situation qui l'a aidé à relativiser ses difficultés de début de saison en club. Toutefois, il se sent « rouillé », comme il l'a avoué lui-même. « Je viens d'avoir trente ans, je me sens un peu rouillé ! La paternité nous fait prendre du recul. Quand ça n'allait pas l'an dernier je pensais à ma femme qui allait accoucher. Quand je ne jouais pas, voir mon fils à la maison, ça m'a beaucoup aidé » a-t-il confié en conférence de presse ce vendredi.

«Je me sens plus frais que les saisons précédentes»

Patient et obligé d'attendre son heure, Valentin Rongier vient d'obtenir trois titularisations d'affilée. Une bien belle manière de signer son retour dans l'effectif de Roberto De Zerbi, avec une fraîcheur qui fait du bien. « Frais, je ne sais pas, je suis de nouveau dedans, et je me sens plus frais que les saisons précédentes », promet le milieu de terrain.