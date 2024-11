De Zerbi - OM : La date de son départ est annoncée ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ulcéré par la défaite de son équipe face à l'AJ Auxerre vendredi soir (1-3), Roberto de Zerbi avait menacé de quitter son club, alors que son contrat court jusqu'en juin 2027. Mais au sein de l'OM, on ne prête pas vraiment attention à cette sortie, faite sous le coup de la colère. Pour un haut-gradé du club, le technicien italien compte bien aller au bout de son bail de trois ans.

Hystérique ou passionné ? Parfois la frontière est mince entre ces deux notions. Selon où on se place, les versions diffèrent. Quoi qu’il en soit, il est avéré que Roberto de Zerbi a poussé une énorme gueulante dans le vestiaire après la défaite de son équipe face à l’AJ Auxerre ce vendredi soir. Le coach de l’OM a reproché à ses joueurs de ne pas avoir de “c******s”. Et le show De Zerbi s’est prolongé dans la salle de presse où il a menacé de quitter son poste.

De Zerbi menace de quitter son poste

« Je dois prendre ma responsabilité pour cette défaite à domicile. On a des difficultés à la maison, c'est clair. Je ne sais pas si c'est un manque de courage ou de personnalité. Je suis venu ici pour jouer au Vélodrome car j'avais envie de vivre l'expérience. Si le problème c'est moi, je suis prêt à partir. Je pars sans l'argent, le reste je m'en fous. Je n'ai pas envie de faire des excuses et de raconter des bêtises. Je ne vais pas m'échapper, on doit regarder la réalité en face. C'est ce que je dois faire » a confié De Zerbi.

« Il est ici pour trois ans »

Une déclaration qui a fait l’effet d’une bombe, mais que l’OM et le clan De Zerbi souhaitent dédramatiser. Interrogé par La Provence, un intime du coach a fait savoir qu’il n’avait pas l’intention de quitter le club prématurément. Pas d'inquiétude, non plus, du côté du board marseillais. « Il est ici pour trois ans, on a confiance en lui comme au premier jour » a confié un dirigeant de l’OM. De Zerbi a encore de belles années devant lui, et possiblement encore de nombreux coups de gueule.