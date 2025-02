Craquage à l'OM, Longoria a provoqué un miracle

Amadou Diawara

Alors qu'il a dénoncé de la corruption après AJA-OM, Pablo Longoria a été sanctionné lourdement. En effet, le président marseillais a écopé d'une peine de 15 matchs de suspension. D'après Pierre Ménès, Pablo Longoria a déclenché un miracle grâce à son coup de sang. En effet, le patron de l'OM a poussé les arbitres à prendre la parole.

Ce samedi, l'OM s'est déplacé sur la pelouse de l'AJ Auxerre : l'Abbé-Deschamps. Alors que son équipe s'est inclinée 3-0, Pablo Longoria a pété les plombs. En effet, le président de l'OM a perdu ses nerfs, remettant en cause l'arbitrage de la rencontre et dénonçant de la corruption. Sanctionné par la LFP, Pablo Longoria a écopé de 15 matchs ferme de suspension.

«On s'est aperçu que les arbitres savaient parler»

Dans une vidéo publiée sur son compte YouTube Pierrot Le Foot, Pierre Ménès a affirmé que le coup de sang de Pablo Longoria avait provoqué un miracle. En effet, plusieurs arbitres ont pris la parole, chose qu'ils ne faisaient pas auparavant. « Après l'incident Longoria, on s'est aperçu que, par miracle, les arbitres savaient parler. Je pense qu'il faut qu'il y ait une ouverture qui soit prônée par la commission d'arbitrage pour permettre aux arbitres d'expliquer leurs décisions, de peut-être se donner un peu plus d'humanité dans leur attitude, parce qu'il est bien évident que le prochain match de Marseille sera ausculté dans tous les sens au niveau de l'arbitrage », a déclaré le journaliste français, avant d'interpeller Stéphanie Frappart, l'arbitre d'OM - FC Nantes, programmé ce dimanche soir.

«Stéphanie Frappart a été nommée, bon courage à elle»

« Stéphanie Frappart a été nommée, bon courage à elle, parce que c'est pas non plus évident pour elle de se retrouver dans cette situation. Après, il faut bien voir que ce qui est arrivé à Jérémy Stinat, les menaces, les pneus crevés, tout ça, ça va trop loin évidemment. Et ça donne un exemple déplorable au football amateur, où on sait déjà qu'il se passe souvent des dingueries », a ajouté Pierre Ménès dans Face à Pierrot.