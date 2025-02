«Je m'emmerdais», Pierre Ménès balance sur le PSG !

Amadou Diawara

Alors qu'ils avaient des difficultés à marquer en première partie de saison, les joueurs du PSG ont totalement gommé leur lacunes en 2025. En effet, la bande à Ousmane Dembélé ne laisse aucune chance à ses opposants ces dernières semaines, se montrant impitoyable devant les buts adverses. Après le carton du PSG face au Stade Briochin, Pierre Ménès a avoué qu'il s'ennuyait devant les matchs de l'équipe de Luis Enrique il y a quelques mois, mais que ce n'était plus le cas aujourd'hui.

Lors de la première partie de cet exercice 2024-2025, le PSG a eu très chaud en Ligue des Champions. En grande difficulté devant les buts adverses, le club de la capitale est passé tout près de l'élimination dès la fin de la saison régulière de la C1. Mais finalement, le PSG a réussi à refaire son retard et à valider son ticket pour les 16èmes de finale, puis les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Un nouveau PSG est né

Ayant réglé ses problèmes de finition, le PSG de Luis Enrique réalise des performances exceptionnelles depuis le début de l'année 2025. Via Face à Pierrot, Pierre Ménès n'a pas tari d'éloges à l'égard du club de la capitale, avouant qu'il s'ennuyait en regardant ses matchs lors de la première partie de saison.

«Je ne m'emmerde plus du tout»

« Stade Briochin - PSG ? Le leader invaincu de Ligue 1 contre une N2, on se doutait bien que même s'il y allait y avoir une rotation importante dans l'effectif parisien, que cela n'allait pas suffire, et ça n'a pas suffi. Paris menait 2-0 à la mi-temps, et à enchainé les buts avec une constance intéressante en seconde période. C'est le nouveau PSG. Quand ils peuvent en mettre 7, ils en mettent 7, ils ne se relâchent pas parce qu'ils mènent 3-0 à l'heure de jeu en faisant tourner la balle, et en laissant presque l'initiative à l'adversaire. Gonçalo Ramos a mis 3 buts, Doué a été très intéressant, mais c'était contre une National 2, c'est évidemment pas le match le plus important du PSG dans les semaines qui arrivent, où l'esprit des Parisiens sera tourné vers Liverpool après la venue de Lille au Parc samedi ; mais bon, Paris semble dans un excellent état d'esprit, et surtout une excellente mentalité. C'est une équipe qui ne laisse rien passer, qui ne se relâche pas tactiquement, qui conserve son pressing, son replacement, et c'est devenu très intéressant. Je me souviens que je disais souvent en début de saison que je m'emmerdais à voir les matchs du PSG, eh bien qu'ils se rassurent, je ne m'emmerde plus du tout », a déclaré Pierre Ménès sur sa chaine YouTube Pierrot Le Foot, et ce, juste après le carton du PSG contre le Stade Briochin (0-7) ce mercredi soir en quart de finale de la Coupe de France.