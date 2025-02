«Des chiens», le PSG l’a rendu fou !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi soir, le PSG a totalement balayé le Stade Briochin (0-7) en quart de finale de la Coupe de France. Le club de N2 n’a rien pu faire cotre l’ogre parisien, surfant sur une excellente dynamique en 2025. A l’issue de la rencontre, l’entraîneur-président Guillaume Allanou a affirmé que les hommes de Luis Enrique l’avaient totalement impressionné.

Le PSG poursuit sur sa lancée. Vainqueur de l’OL dimanche soir (2-3), le club de la capitale s’est baladé sur la pelouse du Rohazon Park de Rennes ce mercredi. Opposé au Stade Briochin (pensionnaire de N2) en quart de finale de la Coupe de France, Paris n’a fait qu’une bouchée de son adversaire. Par l’intermédiaire de Gonçalo Ramos notamment, le PSG a fait la différence.

Le PSG étrille le Stade Briochin

Le rêve s’arrête donc là pour le club basé à Saint-Brieuc. Pourtant, les hommes de Guillaume Allanou, à la fois président et entraîneur du club de quatrième division, auront montré de belles séquences. Après avoir éliminé Le Havre (L1), Annecy (L2), et Nice (L1), la marche était sans doute trop haute pour le Stade Briochin. Guillaume Allanou lui, concède que le PSG était bien trop fort.

« Ils ne nous donnent rien, ils défendent comme des chiens »

« C'est que même à 6-0, ils ne nous donnent rien, ils défendent comme des chiens. Ils sont en mode rouleau-compresseur et on montre à tout le monde - la France et l'Europe entière. Et c'est la meilleure marque de respect pour nous », a-t-il ainsi révélé en zone mixte.