Vinicius - Mbappé : La surprise est totale au Real Madrid !

Contre le Betis, Vinicius Junior, qui semblait être le tireur désigné pour les penalties, a finalement donné le ballon à Kylian Mbappé, en manque de confiance depuis le début de la saison de Liga. Un geste fort qui a toutefois surpris dans les travées de Santiago Bernabeu comme le raconte un journaliste espagnol.

La connexion entre Kylian Mbappé et Vinicius Junior est suivie de près du côté du Real Madrid. Et pour cause, les deux attaquants sont des rivaux pour le Ballon d'Or et veulent être chacun le leader de l'attaque merengue. Par conséquent, le geste du Brésilien, qui avait laissé le penalty au Français contre le Betis, n'est pas passé inaperçu comme le souligne le journaliste de MARCA, Pablo Polo Santias.

«On était surpris aussi au Bernabeu»

« On était surpris aussi au Bernabeu de voir Vinicius laisser le penalty à Mbappé. Ce geste c’est très bien de la part de Vinicius, et on verra ce qui se passe la prochaine fois. Mais c’est normal, Kylian Mbappé veut marquer, Vinicius veut marquer… C’est un débat qui va rester », assure-t-il dans une interview accordée à Alexandre Ruiz, avant de revenir sur le fait que Luis Enrique avait pris une autre décision au PSG.

«C’est un débat qui va rester»

« Luis Enrique n’avait pas deux égos aussi importants dans le vestiaire que ceux de Vinicius et Kylian Mbappé. Cela va être compliqué, mais Carlo Ancelotti a l’expérience et il va gérer cette histoire de penalty », ajoute Pablo Polo Santias.