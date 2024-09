Mbappé - Vinicius : La folle demande d'une ancienne star du Real Madrid

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Mercredi soir, la liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or 2024 a été révélée et sans grande surprise, c'est le Real Madrid qui a réussi à placer de nombreuses cartouches puisque pas moins de 6 joueurs du club sont présents. On peut même en compter un 7ème puisque Toni Kroos, tout juste retraité, fait également partie de la liste. L'Allemand de 34 ans, qui part après une carrière formidable, compte bien remporter cette prestigieuse récompense et il a fait une demande spéciale à certains...

Cette année, la bataille pour le Ballon d'Or ne verra pas de lutte entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi puisque les deux légendes ne figurent pas dans la liste des 30 retenus, une grande première depuis 2003. Dans cette liste dévoilée mercredi figurent de grands noms, à commencer par les joueurs du Real Madrid. On peut penser que le Ballon d'Or se jouera entre eux comme ils ont remporté une nouvelle fois la Ligue des champions. Toni Kroos, légende du club qui vient de prendre sa retraite, les a interpellés.

« Vous pouvez l’avoir l’année prochaine »

Tout juste retraité à 34 ans, Toni Kroos a terminé sa carrière en beauté avec un nouveau titre en Ligue des champions. L'homme aux 114 sélections avec la Mannschaft a passé les dix dernières années de sa carrière au Real Madrid et grâce à ses derniers efforts, il fait partie des nommés pour le Ballon d'Or. Dans sa story sur son compte Instagram, il a tenu à faire passer un message à l'attention de ses anciens coéquipiers : « Allez, vous 6, vous pouvez l’avoir l’année prochaine. » Une demande évidemment ironique pour celui qui aurait bien envie de décrocher cette magnifique récompense.

Réponse le 28 octobre

Avec une telle saison réussie l'an dernier, le Real Madrid devrait voir le Ballon d'Or arriver dans ses rangs. Tout semble indiquer que le titre se jouera entre Jude Bellingham et Vinicius Jr. D'ailleurs, le rêve fou des dirigeants serait d'avoir trois joueurs sur le podium cette année. La cérémonie aura lieu le 28 octobre prochain au Théâtre du Châtelet.