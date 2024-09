Real Madrid - Mbappé : Une guerre déjà désamorcée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après 7 saisons au PSG, Kylian Mbappé a fait ses valises et mis le cap vers le Real Madrid. Ayant toujours rêvé de signer chez les Merengue, le Français y est désormais. Une arrivée qui a toutefois suscité certaines interrogations, notamment concernant une potentielle guerre des egos dans le vestiaire merengue. Faut-il alors s'attendre à des problèmes avec Mbappé ? Pas sûr...

A 25 ans, Kylian Mbappé est désormais un joueur du Real Madrid. Cela fait donc une star en plus dans le vestiaire de Carlo Ancelotti où on pouvait déjà retrouver Vinicius Jr, Jude Bellingham, Rodrygo et compagnie... Sportivement, la Casa Blanca a réalisé un coup énorme en mettant la main sur le Français. Mais cela pourrait-il s'accompagner de certains problèmes ? Avec Mbappé, il était question d'une guerre des egos au Real Madrid. Un scénario auquel ne veut pas croire Andres Onrubia, journaliste pour AS.

« On pourrait croire à un problème d’egos mais... »

« L'entente entre Mbappé et ses coéquipiers ? Ce ne sera pas un problème. On pourrait croire à un problème d’egos mais, la saison passée, Bellingham est arrivé et tout s’est bien passé. Il y a des footballeurs de grand talent. Chacun sait le rôle qui sera le sien puis on dit toujours que les grands joueurs savent s’entendre sur le terrain. Il ne va pas retrouver les défauts du PSG avec une lutte d’egos incessante », a-t-il assuré dans des propos accordés au Quotidien du Sport.

« Le président Florentino Perez possède aussi l’expérience »

Il a ensuite ajouté concernant Kylian Mbappé : « Le président Florentino Perez possède aussi l’expérience de ses années de présidence. Sur les dix dernières années, on n’a pas connu de graves problèmes. L’expérience des Galacticos de Figo, Zidane ou Ronaldo l’a marqué. Je ne pense pas que cela va se répéter. Les joueurs sont au service de l’équipe aujourd’hui mais après, dans le football, on sait que ce sont les résultats qui détermineront le sens de l’histoire entre Mbappé et le Real ».