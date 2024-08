Equipe de France : Le successeur de Dembélé est annoncé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La prochaine liste de Didier Deschamps pourrait réserver quelques surprises. Présent au Parc des Princes ce vendredi pour assister au tournoi olympique, le sélectionneur de l’équipe de France pourrait faire appel à Mickaël Olise, qui a survolé les débats durant la compétition. Le nouveau joueur du Bayern Munich pourrait même menacer Ousmane Dembélé sur son côté droit.

Les Jeux Olympiques de Paris ont permis à certains joueurs de se montrer et de se dévoiler aux yeux du monde. C’est le cas de Mickaël Olise, qui a confirmé les attentes placées en lui, surtout après son départ au Bayern Munich. Au cours de la conférence de presse, Thierry Henry avait vanté les qualités du jeune ailier droit, éligible également pour l’Angleterre, le Nigéria et l’Algérie.

Olise a choisi la France

« Cette envie d'avoir voulu jouer pour l'équipe de France, j'en ai des frissons rien qu’en en parlant. Quand il nous a montré ce désir, on était pourtant en plein doute sur le fait que son club le libère pour les JO. Mais il a préféré jouer avec la France plutôt qu'avec l'Angleterre. Pourquoi ? Parce que c'est son rêve et qu'à un moment, quand quelqu'un a un rêve, vous pouvez lui mettre n'importe quoi devant les yeux, il va y arriver » avait confié Thierry Henry.

Deschamps va faire appel à lui ?

Pour Walid Acherchour, Olise devrait être convoqué chez les A dès le mois de septembre. Il pourrait bien menacer Ousmane Dembélé sur son côté droit. « C’est la grosse révélation, s’il n’est pas dans la liste de Deschamps, c’est de la folie furieuse. On n’attend pas quelques matches avec le Bayern Munich. Il devrait jouer ailier droit en équipe de France. Il va prendre des vacances, mais s’il est prêt pour septembre, on doit le voir. Quand je vois ce que Dembélé et Coman peuvent faire, on doit vendre Olise à ce poste-là. Dans sa précision, sa capacité à faire les bons choix, il a une grande intelligence de jeu. Pour moi au Bayern, il va faire très mal » a confié le consultant durant l’After Foot sur RMC.