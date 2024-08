PSG : Un joueur passe proche de la mort, il dit tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Libre de tout contrat depuis son départ du PSG à la fin de la saison dernière, Sergio Rico revient de loin. Passé proche de la mort après un grave accident de cheval, le portier espagnol a bien l'intention de reprendre le fil de sa carrière. Mais en attendant, le gardien est revenu sur ce terrible 28 mai 2023.

Sergio Rico est un miraculé. Le 28 mai 2023, le portier espagnol chutait de son cheval. Un accident qui a failli lui coûter la vie. Hospitalisé en urgence, le gardien du PSG est finalement sorti d’affaire. Il a même reçu le feu vert pour retourner sur les terrains de football. Libre de tout contrat après son départ de Paris, Sergio Rico est revenu sur ce terrible accident.

Rico revient sur son calvaire

« Je venais de gagner la Ligue 1. Je me souviens d'avoir pris un vol depuis la France qui m'emmenait en Espagne. Nous avions un jour de repos avant le dernier match contre Clermont, avec lequel nous allions terminer la saison. Je suis donc arrivé en Andalousie pour me rendre à El Rocio avec ma famille. Un endroit entouré de nature, plein d'animaux et de végétation, où des milliers de personnes se rassemblent pour faire le pèlerinage. À pied, à cheval, en charrette. À partir de ce moment, je ne me souviens plus de rien. Nous sommes le 28 mai 2023. Je suis sorti du coma le 19 juillet. Mon voyage à El Rocio est la dernière chose à laquelle je pense. Après cela : le vide » a confié Rico.

Rico espère retrouver un club

Miraculé, il espère désormais retrouver une équipe pour poursuivre sa carrière. « Je pense qu'il y a eu deux miracles. D'abord, être encore en vie. Et de l'être sans conséquences, sans entraves. Je vais bien à 100 % et j'ai pu reprendre le football sans problème. Le chemin a été long, car j'ai été éloigné des terrains pendant 10 mois. J'ai passé tout l'été à l'hôpital après le coma. J'avais perdu 18 kilos, la masse musculaire avait disparu et je n'avais plus de force. J'avais beaucoup de mal à monter un escalier. Au début, c'était difficile. On m'a dit que les muscles avaient une mémoire et que je reviendrais. Mais c'était très dur, surtout quand j'ai commencé la rééducation » a confié le portier lors d’un entretien accordé à Cronache di Spogliatoio.