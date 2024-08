Un clash choque l’OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Chancel Mbemba a craqué au centre d'entraînement. Mis à l'écart par la direction de l'OM et Roberto de Zerbi, le défenseur congolais s'est brouillé avec l'un des adjoints de Mehdi Benatia, Ali Zarrak. Une altercation qui a choqué les employés du club marseillais, mais aussi les joueurs de l'équipe réserve.

Avec l’arrivée de Roberto de Zerbi sur le banc de l'OM, de nombreux joueurs ont été mis à l’écart et renvoyés vers l’équipe réserve. C’est le cas de Samuel Gigot, Jordan Veretout et Chancel Mbemba. Et pour certains, cette situation est plus difficile à supporter. Ces derniers jours, Mbemba a laissé éclater sa colère.

Un clash a éclaté avec Mbemba

Visiblement irrité, Mbemba aurait eu une altercation avec Ali Zarrak, adjoint de Mehdi Benatia. « Je te préviens cousin, la semaine prochaine, je ne viendrai pas à ton match de merde (sic) où il y quatre heures de route à faire. » aurait-il lâché au dirigeant. En refusant de disputer cette rencontre contre Villefranche et en adressant plusieurs doigts d’honneur à Zarrak, Mbemba a choqué de nombreux employés de l’OM.

Le club marseillais est choqué

Selon la Minute OM, les joueurs de l’équipe réserve ont aussi été surpris par le comportement de Mbemba, mis à pied par la formation. A en croire le compte, il n’est pas impossible que le joueur ait adopté cette attitude de manière volontaire afin d’être licencié et de négocier une jolie prime à la signature avec un club saoudien.