Mercato - OM : La sortie qui va enflammer les supporters !

Pablo Longoria a mis la main sur sa septième recrue de l’été avec Valentin Carboni, venu de l’Inter Milan sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Le milieu offensif n’a pas attendu longtemps avant de découvrir sa nouvelle ville et affiche son impatience à l’idée de pouvoir fouler la pelouse du Vélodrome.

Après Ismaël Koné, Lilian Brassier, Pierre-Emile Højbjerg, Bamo Meïté, Mason Greenwood et Derek Cornelius, Valentin Carboni est devenu mercredi le septième renfort de l’été du côté de l’OM. L’Argentin de 19 ans s’est engagé pour une saison sous la forme d’un prêt payant estimé à 1M€, une aventure qui pourrait se poursuivre si la formation phocéenne décidait de lever son option d’achat de 35M€. Il faudra pour cela convaincre les dirigeants et répondre à l’exigence des supporters que Carboni a hâte de rencontrer.

« De l’extérieur, le stade est incroyable »

Interrogé par les médias de l’OM à Notre-Dame de la Garde, Valentin Carboni a livré ses sensations sur le Vélodrome, visible depuis le lieu le plus emblématique de la ville de Marseille. « J’ai évidemment hâte d’aller au stade, de jouer dedans. Déjà de l’extérieur, il est incroyable, s’enflamme l’Argentin. De ce que j’ai pu voir, il y a 60 000, 65 000 personnes chaque match, donc forcément ça doit être extraordinaire. »

« C’est vraiment un endroit incroyable »

En attendant le Vélodrome, c’est Marseille et sa Bonne Mère qui enthousiasment le joueur appartenant à l’Inter : « C’est une ville qui ressemble beaucoup à Buenos Aires, d’où je viens. Je trouve que c’est une très belle ville, avec des personnes qui vivent le football avec beaucoup de passion et d’enthousiasme. Je suis très heureux d’être ici. (…) C’est vraiment un endroit incroyable. Nous avons eu la chance de pouvoir monter au sommet et voir la ville d’en haut. Avec la Bonne Mère qui veille, comme on le dit, sur tous les Marseillais. C’est très beau et il y a une vue imprenable ».