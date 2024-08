Transfert programmé à l’OM, le boss ne veut plus en entendre parler !

Thomas Bourseau

Chancel Mbemba était arrivé de Porto il y a deux ans en tant qu’agent libre sous l’impulsion de Pablo Longoria. Mais du temps est passé et l’attitude du Congolais envers plusieurs salariés de l’OM ces derniers mois enragerait le président du club marseillais. Au point où la guerre aurait été déclarée chez les deux parties. Explications.

Entre Chancel Mbemba et Pablo Longoria, le torchon semble brûler. En effet, La Provence a fait écho d’une altercation samedi dernier entre le défenseur de l’Olympique de Marseille et Ali Zarrak, bras droit du conseiller sportif Mehdi Benatia et responsable de la section pro2, à savoir l’équipe réserve de l’OM. Une altercation qui se serait conclue par deux doigts d’honneur de la part de Mbemba adressés à Zarrak et au président Longoria : « Tiens, c’est pour toi et ton président ».

Le message subtil de Gueye fait craquer Longoria

Un épisode qui apparaît comme étant le dernier en date d’une série qui aurait particulièrement agacé Pablo Longoria. Dès le vendredi 26 juillet dernier, le patron de l’OM aurait coupé court à une discussion téléphonique avec un interlocuteur concernant le mercato après avoir pris connaissance des déclarations de Pape Gueye, parti en tant qu’agent libre à Villarreal, et réglant ses comptes concernant la gestion de la direction de l’OM au sujet des joueurs qu’elle souhaitait voir partir comme lui et Chancel Mbemba.

Longoria ne veut «plus entendre parler de lui»

La Provence affirme ce jeudi que le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi estimerait que le défenseur central congolais de 30 ans, sous contrat jusqu’en juin 2025, manque des qualités techniques requises afin de lui apporter satisfaction sur son style de jeu. Pablo Longoria saurait pertinemment que la déclaration de Gueye était utilisée afin de publiquement et subtilement défendre son ami Chancel Mbemba. De quoi pousser le président à ne plus vouloir « entendre parler de Gueye, ni de Mbemba » si l’on en croit les informations divulguées par le quotidien régional.

«Mais tu es qui toi ?», la déclaration de Mbemba qui passe mal auprès de Longoria !

En outre, La Provence fait part d’un malaise un peu plus profond entourant Chancel Mbemba. Lors de la dernière Coupe d’Afrique des nations à l’hiver 2024, alors qu’il était engagé avec la République démocratique du Congo, le défenseur de l’OM aurait mal parlé à Eugène Koshelev, team manager de l’Olympique de Marseille, qui cherchait à l’avoir au téléphone avec un cinglant : « Mais tu es qui toi ? ». Les derniers évènements ont été jugés comme inacceptables par Pablo Longoria, d’où le clash actuel qui prend de l’épaisseur en coulisses. Ambiance…