Transferts - PSG : Le RC Lens s’est attaqué au chouchou de Luis Enrique

Arrivé au PSG durant l'été 2023, Arnau Tenas peut dire merci à Luis Enrique, qui a soufflé son nom à ses dirigeants. Malgré cette confiance et cette intervention, le coach espagnol ne l'a placé qu'en troisième position dans la hiérarchie des gardiens. Ce qui ne veut pas dire que le club parisien souhaite le vendre à tout prix, bien au contraire.

Luis Enrique souhaitait doubler tous les postes, il a triplé celui de gardien de but. En plus de Gianluigi Donnarumma, le coach du PSG peut désormais compter sur Matvey Safonov, mais aussi sur Arnau Tenas, un peu plus en retrait. Numéro trois au poste de gardien, l’Espagnol n’a que très peu de chances de s’illustrer, mais Luis Enrique compte sur lui.

Luis Enrique a retenu Tenas

Selon les informations de L’Equipe, Luis Enrique entend densifier la concurrence autour de Gianluigi Donnarumma et souhaite s’appuyer sur deux autres portiers. Formé à Barcelone, Tenas fait, parfois, forte impression en interne, même si sa trop grande confiance en soi peut lui porter préjudice.

Le RC Lens est venu aux renseignements

Quoi qu’il en soit, le PSG a sorti les barbelés lors du dernier mercato estival et a refusé de le céder à une autre équipe de Ligue 1. Comme annoncé par le quotidien sportif, le FC Nantes, mais aussi le RC Lens, longtemps dans l’incertitude avec Brice Samba, se sont présentés aux portes du PSG, avant de se faire recaler. Une position qui pourrait permettre à Tenas de se montrer un peu plus dans la capitale.