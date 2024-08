Mercato : Il signe au PSG et réalise son rêve

Jean de Teyssière

Le PSG a recruté son troisième joueur cet été ! Après Matvey Safonov et Joao Neves, Willian Pacho, défenseur central venant d'Équateur, est devenu un joueur du PSG. Au cours d’une interview accordée au média du club parisien, l’international équatorien a affirmé que jouer pour le Paris Saint-Germain est un rêve depuis qu’il est enfant.

Et de trois ! Le mercato parisien s’accélère en ce mois d’août, avec l’arrivée d’un troisième joueur après Matvey Safonov et Joao Neves. Considéré comme un futur excellent défenseur, Willian Pacho défendra les couleurs parisiennes la saison prochaine et semble très heureux de cette nouvelle aventure qui débute pour lui.

Mercato : Un joueur «exceptionnel» a signé au PSG https://t.co/gsP1IiMYu5 pic.twitter.com/MsC29BteHR — le10sport (@le10sport) August 9, 2024

«C’est un rêve depuis que je suis enfant»

Dans une interview accordée au média du PSG, le nouveau défenseur central parisien, Willian Pacho, fait part de sa joie d’avoir signé au PSG : « C’est un rêve depuis que je suis enfant. C’est un très grand club et je suis très heureux de faire partie de cette famille aujourd’hui. Le projet est très ambitieux, la manière de travailler, l’entraîneur, tout me plait. »

«Je donnerai tout»

« Quand le club m’a contacté, je n’ai pas hésité, j’ai la conviction qu’en venant ici, je vais grandir en tant que personne et en tant que joueur, et je donnerai tout ! », poursuit le défenseur central du PSG. Il n’y a plus qu’à !