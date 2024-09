Zidane : La date de son retour est enfin connue ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Didier Deschamps est dans la tourmente. Le sélectionneur de l'équipe de France enchaîne les mauvais matches et se retrouve sur la sellette. Président de la FFF, Philippe Diallo a, même dû monter au créneau après la performance du groupe bleu face à l'Italie ce vendredi (1-3). Et aucun changement ne devrait avoir lieu avant le Mondial 2026.

Ce samedi soir, Zinédine Zidane était présent à Cordoue pour assister au match de son fils,Théo. Bien loin de la tempête qui sévit au-dessus de la tête de l’équipe de France, et de Didier Deschamps. Le sélectionneur se retrouve secoué après la dernière performance des Bleus face à l’Italie (1-3). Etant donné la place de la Squadra Azzurra et de la France dans sa carrière et son cœur, Zidane a dû observer de près cette rencontre. Et ce match a, peut-être, réveillé en lui son désir de reprendre en main la sélection.

Zidane attend le feu vert

En tout cas, Zidane ne fermerait pas la porte à la succession de Deschamps selon les dires de Daniel Riolo. « On savait que c’était le bout de l’histoire et qu’il fallait changer, mais il n’a pas voulu changer. On va encore l’avoir à la tête des Bleus alors que Zidane était prêt. Tant pis, on ira au bout de l’histoire avec lui, c’est triste » a confié le consultant sur RMC. Mais très vite, Philippe Diallo a douché les espoirs de Zidane.

Diallo annonce la couleur

« C’est le plus grand sélectionneur de l’histoire de l’équipe de France. Il a un contrat jusqu’en 2026, il remplit les objectifs et donne satisfaction. Son avenir ? Chaque chose en son temps. Ce n’est pas mon état de réflexion. La question du moment, et j’ai aimé ce mot de Didier Deschamps, de réoxygéner l’équipe. Cette réoxygénation, c’est la volonté de Didier Deschamps et je la partage. Je pense qu’il va se servir de cette Ligue des nations pour préparer notre objectif majeur, la Coupe du monde 2026. On est en train de bâtir l’équipe pour que les Bleus soient au rendez-vous aux Etats-Unis » a confié le président de la FFF. Il faudra donc attendre 2026 avant de voir du changement en sélection.