Zidane dit stop et arrête tout !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dans la famille Zidane, il y a bien évidemment le père, Zinedine, mais il y a aussi les fils. Une fratrie où on retrouve notamment Enzo Zidane. Formé au Real Madrid, il a ensuite évolué dans différents clubs en Europe. Une carrière qui n’aura jamais vraiment décollé pour le fils de Zizou qui a décidé à 29 ans de prendre sa retraite.

Enzo Zidane, Luca Zidane, Théo Zidane, Elyaz Zidane. Les fils de Zinedine Zidane ont eux aussi décidé de faire carrière dans le football avec des réussites plus ou moins différentes. C’est Enzo qui avait pris en premier la relève de Zizou. Formé au Real Madrid, où il aura joué un match en équipe première, le milieu offensif a ensuite tenté sa chance dans différents clubs en Europe, sans pour autant réussir à exploser.

La retraite à 29 ans

N’ayant plus de club depuis la fin de la saison 2022-2023, Enzo Zidane a décidé de prendre une décision radicale pour sa carrière. En effet, ce mardi, AS fait savoir que le fils de Zizou a décidé de dire stop et de prendre sa retraite alors qu’il n’a que 29 ans. Enzo Zidane va désormais sa consacrer à sa famille, lui qui a 3 enfants, et ses différents business.

Ses frères bientôt à l’OM ?

Si Enzo Zidane a décidé de dire stop, ses 3 autres frères sont toujours en activité. Et bientôt à l’OM ? Alors qu’on connait le lien entre Zizou et Marseille, la porte est ouverte pour les voir un jour au sein du club phocéen. Enzo Zidane avait avoué à ce propos : « Un Zidane à l’OM ? Je pense que mes frères sont tous pour Madrid, et qu’ils aiment tous Marseille comme moi. Moi, j’aimerais les voir jouer à Madrid, tous les 3, mais jouer à Marseille, aussi, ça serait quelque chose de fou. C’est quand même un club historique. Luca, je sais qu’il a une très forte personnalité. Il est très compétitif, je sais qu’il aime la pression. Ça va le monter, dans n’importe quel club où il sera. Là il joue en deuxième division en Espagne, mais s’il a la possibilité de jouer à l’OM, il viendra en courant. Après, les deux petits, n’importe lequel, s’ils ont la possibilité de jouer à Marseille, ils iront. C’est quelque chose d’extraordinaire de jouer à Marseille ».