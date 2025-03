Zidane confirme pour la France !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Régulièrement annoncé dans le viseur de clubs français ces derniers années, Luca Zidane confirme plusieurs prises de contact à cet effet. Et le fils de Zinedine Zidane, gardien de but âgé de 26 ans, ouvre déjà la porte à une éventuelle signature en Ligue 1 dès le prochain mercato estival malgré un contrat qui court jusqu'en 2027 avec Grenade.

À quand un fils de Zinedine Zidane en Ligue 1 ? Ils sont logiquement tous très rattachés au football espagnol avec les passage marquants de leur père au sein du Real Madrid (en tant que joueur puis entraîneur), mais le second de la fratrie, Luca Zidane (26 ans), n'exclut pas cette option. Dans un large entretien accordé à L'EQUIPE, le gardien de Grenade évoque son rapport avec le championnat de France, et Zidane confirme notamment avoir été courtisé par des clubs de Ligue 1 ces derniers mois avec un intérêt de Montpellier l'été dernier, puis du RC Lens lors du mercato de janvier.

Luca Zidane confirme de contacts en France

« Des contacts ? J'en ai eu, mais comme numéro 2. Maintenant, à 26 ans, j'arrive à un moment charnière de ma carrière. Je n'ai pas loin de 150 matches en L2, des expériences en Liga avec le Rayo et le Real. Il faudra peut-être que je fasse un nouveau choix en juin. Je veux m'installer et être performant en L1. Que ce soit moi, Théo ou Elyaz, on est tous ambitieux. On est là pour monter le plus haut possible. Mais la France est une possibilité. C'est notre pays, même si notre culture foot reste plus espagnole », explique Luca Zidane.

« La Ligue 1 m'intéresse »

Et le deuxième fils de Zinedine Zidane ouvre même la porte à un transfert en France pour le prochain mercato estival : « On veut jouer en Première Division, que ce soit en Espagne, en France, en Italie ou en Angleterre. C'est notre volonté. On est ambitieux, compétiteurs et travailleurs. Moi, la Ligue 1 m'intéresse, même si mon objectif est de remonter avec Grenade ». Affaire à suivre...