Vente OM : L’Arabie Saoudite va sauver la Ligue 1 avec le PSG ?

Le football français traverse une forte période de troubles. Président de la LFP, Vincent Labrune n'est pas parvenu à vendre la Ligue 1 aux diffuseurs au prix souhaité et DAZN ne parvient pas à rassembler autour de son offre. Pour Thibaud Vézirian, le salut du football français passera pas l'arrivée des Saoudiens et par le retour de l'attractivité.

Vincent Labrune a évité le pire. Alors qu’il espérait le milliard d’euros avec les droits TV, le président de la LFP n’a récolté que la moitié grâce à l’aide de DAZN, mais aussi de beIN SPORTS. Mais le prix des abonnements pour DAZN a découragé bon nombre de supporters, qui se sont rués sur les sites de piratage. Un vrai manque à gagner pour la LFP, mais aussi pour le diffuseur officiel de la Ligue 1, qui peine à réunir du monde autour de son offre.

DAZN en grand danger ?

Selon Thibaud Vézirian, DAZN est sous assistance respiratoire et le temps est compté dans ce dossier. « On a appris que si d'ici à 2026 DAZN n’avait pas 1,6 million d’abonnés, alors la chaîne avait une porte de sortie et la LFP avait le droit de s’en séparer aussi. Et donc ça veut dire que d'ici à 2026, il faut qu’il y ait du chamboulement en France et en Ligue 1 particulièrement » a-t-il déclaré sur Twitch.

L'Arabie Saoudite est attendue

Selon lui, la solution passe par le retour de grandes affiches, et notamment par la vente de l’OM. « Il n’y qu’une solution aujourd’hui et il faut arrêter de se voiler la face. C’est d’officialiser la cession de l’Olympique de Marseille à un consortium d’entreprises étrangères, notamment du Moyen-Orient. Et là, vous arriverez au revival du scénario PSG-OM qui replacera le football français sur la carte et fera de la Ligue 1 un championnat qui sera suivi pour savoir qui va faire quoi, qui va trébucher. Le mercato de l’OM, sorti de nulle part, mais nous, on savait, et avec son public fou, va rattraper le Paris Saint-Germain. L’OM s’est mieux valorisé, il y aura de gros investissements, la seule solution, c'est le revival de la rivalité OM-PSG » a lâché Vézirian.