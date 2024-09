«Une honte» : L’OM l’écœure, un joueur se lâche en direct

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce premier Olympico de la saison a donné lieu à un scénario renversant avec la victoire de l’OM sur la pelouse lyonnaise (3-2) grâce à un but de Jonathan Rowe dans le temps additionnel, deux minutes après l’égalisation de Rayan Cherki. Ce dernier avait d’ailleurs du mal à digérer la défaite des siens au coup de sifflet final.

Au terme d’un match de folie, l’OM a remporté l’Olympico face à l’OL (3-2) ce dimanche soir en clôture de la 5e journée, empochant trois points précieux lui permettant de revenir à la hauteur du PSG et de l’AS Monaco en tête de la Ligue 1 avec 13 unités. Les hommes de Pierre Sage pensaient pourtant avoir décroché le match nul après l’égalisation de Rayan Cherki dans le temps additionnel (90’+3), mais c’était sans compter sur Jonathan Rowe, avec un enroulé du pied droit qui a fini dans la cage de Lucas Perri, qui avait raté son dégagement au pied. Un scénario que ne digère pas Rayan Cherki.

« Ils font les beaux et nous on repart avec zéro point »

« C’est une honte, a lâché le joueur de l’OL au micro de DAZN. Ils sont à dix depuis la cinquième minute. Ça fait des années et des années qu’ici on mène et on ne fait que reculer. Tout le temps. Encore. Le match passe, on a 3.500 occasions, mais malgré ça, on ne fait que reculer. Au bout d'un moment, si on veut être une grande équipe, il va falloir quand on mène enterrer les équipes qui viennent jouer ici. Quand on mène, il faut savoir mettre un, deux, trois, quatre, cinq. Aujourd'hui, il n'y avait rien pour eux et ils repartent avec les trois points, ils font les beaux et nous on repart avec zéro point. »

« Il va falloir qu’on continue à travailler »

Relancé sur l’origine du problème, Rayan Cherki ne trouve pas d’explication : « Je ne sais pas. On ne fait que reculer alors que normalement quand on voit toutes les occasions qu'on s'est créées, ça finit à 3-0, 4-0 ou 5-0. Un problème de mentalité? Je ne sais pas. Il va falloir qu’on continue à travailler. Le seul point positif, c'est qu'on se crée sept ou huit occasions par mi-temps. Il va falloir continuer comme ça, mais cette fois, enterrer les adversaires qui viennent ici. »