Real Madrid : Grande nouvelle pour Kylian Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Touché au nez lors du dernier Euro, Kylian Mbappé ne devrait pas apparaître sous le maillot du Real Madrid avec un masque de protection, comme ce fût le cas durant la dernière compétition européenne. Selon un médecin espagnol, l'international tricolore pourrait se remettre totalement de sa blessure dans les prochains jours.

Actuellement en vacances à Miami, Kylian Mbappé recharge les batteries avant de démarrer son aventure au Real Madrid. Le joueur français espère faire ses débuts à l’occasion de la Supercoupe face à l’Atalanta Bergame le 14 août prochain. A son retour dans la capitale espagnole, Mbappé devrait s’entretenir avec le staff médical au sujet de sa fracture du nez, intervenue lors du dernier Euro.

Mercato : Un crack recale le PSG, la raison est hallucinante https://t.co/jOI2Bf1rcc pic.twitter.com/g0BlOvjeDh — le10sport (@le10sport) July 20, 2024

Mbappé s'est fixé un objectif

« On parlait ce matin avec l'équipe médicale du club. On va voir ce qu'on va faire. J'espère que je vais jouer le match de Supercoupe, c'est au coach de décider. Je vais me mettre au travail pour jouer le premier match. Je suis en contact avec le staff médical, je reste à l'écoute de ce qu'on me recommande et je reprendrai le jeu quand ce sera possible. J'ai envie de pouvoir apporter un maximum de choses à l'équipe dès que possible » avait déclaré Kylian Mbappé lors de sa présentation lundi dernier.

Les nouvelles sont rassurantes

D’ores et déjà, le Real Madrid a pris la décision de ne pas passer par la case opération. Autre bonne nouvelle, Kylian Mbappé ne devrait pas porter de masque de protection selon un médecin espagnol. « Il est très probable qu'à court terme, il puisse être intégré sans problème dans la formation, sans qu'il soit nécessaire de recourir à d'autres protections et dans les délais prévus. Le coup n’a pratiquement pas touché les os du nez » a confié le docteur César Quesada au cours d’un entretien accordé à El Desmarque.