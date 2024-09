PSG : Il lâche une énorme punchline sur la succession de Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG a assuré l'essentiel en l'emportant, à domicile, face à Gérone mercredi soir (1-0). Mais le club parisien a montré cruellement d'efficacité devant les buts. Une donnée qui relance les critiques autour de la succession de Kylian Mbappé. Ancien coach de l'OM, Rolland Courbis a égratigné Marco Asensio et Randal Kolo Muani, censés faire oublier le nouveau membre du Real Madrid.

Kylian Mbappé a laissé un grand vide au PSG. Il est bien évidemment difficile de remplacer un joueur, qui enquille les buts en Ligue 1, mais aussi en Ligue des champions. Et le club parisien doit faire face à cette problématique cette saison. En l’absence de Mbappé, le PSG a décidé de renouveler sa confiance à Marco Asensio, mais aussi à Randal Kolo Muani. Mais ce mercredi soir, face à Gérone, la lueur est venue d’un but contre sans camp, ce qui relance les questions autour de la succession de Mbappé.

« C’est le football »

Interrogé après la rencontre, Luis Enrique refusé d’être alarmiste. « Normalement, nous en mettons 4 en moyenne, note le coach espagnol. Là, nous avons eu une vingtaine de tirs contre un adversaire qui a très bien défendu. Nous avons marqué un but, c’est le football » avait confié le coach du PSG.

Courbis dézingue l'attaque parisienne

Mais pour Rolland Courbis, le départ de Mbappé est forcément préjudiciable. « Sans Kylian Mbappé, le PSG ne sera pas supérieur à celui de la saison dernière, estime l’ancien entraîneur de Rennes ou Lens. Même si ce n’est plus le grand Mbappé, il marque deux buts tous les trois matchs» a confié l’ancien coach de l’OM, qui a ensuite tiré à boulets rouges sur ses successeurs. Randal Kolo Muani ? « Moyen ». Marco Asensio ? « Il passe son temps à l’infirmerie depuis des années. Son entraîneur, c’est le kiné. Non seulement il est fragile mais il ne joue pas à son poste en faux numéro 9 où on lui demande des courses et des efforts différents de son vrai rôle. En étant chambreur, on a un faux 9, un faux joueur et un faux entraîneur qui insiste avec l’Espagnol à cette place » a-t-il déclaré au Parisien. Reste donc Ousmane Dembélé et Bradley Barcola pour redorer l'image de cette attaque parisienne.