PSG : Gros malaise avec Zaïre-Emery !

Présenté, à juste titre, comme un phénomène de précocité, Warren Zaïre-Emery peine à confirmer les espoirs placés en lui cette saison. Depuis plusieurs mois, le jeune milieu de terrain de 18 ans semble marquer le coup après un dernier exercice plus que satisfaisant. Sur l'antenne de RMC, Jérôme Rothen a ouvert son dossier.

Une semaine à oublier pour le PSG. Battu par Arsenal en Ligue des champions mardi dernier (2-0), le club parisien a été incapable de venir à bout de l’OGC Nice dimanche (1-1). En grande difficulté, la formation de Luis Enrique est parvenue à obtenir le point du match nul. Mais pour un club qui vise une victoire en C1, le bilan est insuffisant. Pour Jérôme Rothen, les lacunes sont nombreuses, à commencer par le milieu de terrain.

Le milieu de terrain n'est pas au niveau

Pour l’ancien joueur du PSG, certains joueurs ne sont pas au niveau à commencer par Fabian Ruiz. L’international espagnol peine à reproduire ses bonnes performances en sélection nationale. « Ruiz, ça fait 3 ans qu'il n'est pas bon. Si le PSG veut rivaliser avec les meilleures équipes européennes, il faut que son milieu de terrain soit beaucoup plus fort. J'ai de sérieux doutes sur Ruiz et je commence à en avoir sur Zaïre-Emery » a confié Rothen sur RMC.

« Je ne veux pas être patient avec lui »

Rothen s’est également attardé sur le cas Warren Zaïre-Emery, méconnaissable depuis plusieurs mois. « On me l'a placé comme un joueur international. On me l'a revalorisé... Je ne veux pas être patient avec lui parce que tout le monde est allé plus vite que la musique. Didier Deschamps le premier. Lui donner le statut de joueur international et ce salaire... C'est un des meilleurs de l'effectif mais il ne le mérite pas en fonction de ce qu'il montre. Il est décevant. Avec ce milieu de terrain au PSG, on ne va pas aller bien loin » a reconnu l’ancien international tricolore.