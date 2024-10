Départ historique, une star du PSG dans un club fermé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Joueur phare de l’équipe de France ces dix dernières années, Antoine Griezmann s’est imposé comme l’un des plus fidèles soldats de Didier Deschamps avec le 7 dans le dos. Une époque révolue après l’annonce de sa retraite internationale. Un autre joueur portera désormais ce numéro, l’un des derniers champions du monde 2018 encore dans le groupe.

On le savait perturber par son dernier Euro et son utilisation par Didier Deschamps, mais pas au point de l’imaginer tirer un trait sur l’équipe de France, et pourtant. La semaine dernière, Antoine Griezmann a pris tout le monde de court en annonçait sa retraite internationale, plus de dix ans après sa première apparition en sélection. « Il est temps aujourd’hui pour moi de tourner une page et de laisser place à la nouvelle génération », a-t-il notamment expliqué dans une vidéo publiée sur X. C’est donc sans son fidèle soldat que Didier Deschamps prépare les prochains matches des Bleus face à Israël (10 octobre) et la Belgique (14 octobre).

Griezmann laisse son numéro 7 à…

Comment remplacer Antoine Griezmann ? Voici la question que se pose actuellement Didier Deschamps. Appelé pour la première fois depuis sa dernière sélection en juin 2023, Christopher Nkunku dispose du profil qui s’apparente le plus à celui de Grizou en équipe de France, mais cela ne signifie pas pour autant que le joueur formé au PSG va récupérer le 7. Selon L’Equipe, c’est Ousmane Dembélé qui va succéder à Antoine Griezmann, avec un numéro qu’il connaît bien pour l’avoir déjà porté au Borussia Dortmund et au FC Barcelone.

Dembélé dans les pas de Deschamps et Ribery

Après avoir porté le 11 durant la quasi-totalité de son aventure en Bleu, Ousmane Dembélé va donc rejoindre le club fermé et prestigieux des internationaux français ayant joué avec le 7 dans le dos. Certains brièvement, à l’instar de Dominique Rocheteau, Luis Fernandez, Johann Micoud, Claude Makélélé, Sidney Govou, Djibril Cissé ou encore Dimitri Payet et d’autres sur la durée comme Didier Deschamps, ayant remporté la Coupe du monde 1998 et l’Euro 2000 avec le 7 durant une décennie. Robert Pirès en avait ensuite hérité, jusqu’à l’éclosion de Florent Malouda, qui laissera ensuite son numéro à Franck Ribéry.