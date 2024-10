PSG, Deschamps... Il prédit une catastrophe avec Zaïre-Emery !

Pierrick Levallet

Bluffant la saison passée avec le PSG, Warren Zaïre-Emery a été propulsé au rang de phénomène international. Mais le milieu de terrain de 18 ans déçoit depuis quelques temps. Le club de la capitale et Didier Deschamps semblent avoir fait une erreur avec le crack parisien, à tel point que les Rouge-et-Bleu courraient à la catastrophe.

Du haut de ses 17 ans, Warren Zaïre-Emery a bluffé tout le monde avec le PSG la saison passée. Le milieu de terrain, aujourd’hui âgé de 18 ans, a alors été récompensé par une revalorisation salariale et même par ses premières sélections en équipe de France. Mais depuis, Warren Zaïre-Emery déçoit avec le club de la capitale. Jérôme Rothen n’a alors pas manqué d’indiquer que le PSG courait à la catastrophe si jamais l’international français ne redresse pas la barre rapidement.

«Il ne mérite pas [son salaire]»

« Sur Zaïre-Emery, je commence à avoir de sérieux doutes. On me l’a placé comme un joueur international. Il a été revalorisé. Tout le monde est allé un peu plus vite que la musique avec lui et Didier Deschamps le premier. Lui donner le statut de joueur international avec ce salaire qui le place parmi les meilleurs de l’effectif, aujourd’hui, il ne le mérite pas » a d’abord lancé l’ancien joueur du PSG dans son émission Rothen s’enflamme sur les antennes de RMC.

«Ça fait une petite année qu’il est décevant»

« Par rapport à ce qu’il nous montre. Il a été excellent au début de la saison dernière, ça fait une petite année qu’il est décevant. Tu peux avoir quelques doutes sur le fait que ce joueur là lorsqu’il va falloir rivaliser avec les meilleures équipes européennes en Ligue des champions, on ne va pas aller bien loin » a ensuite ajouté Jérôme Rothen. Le PSG et Didier Deschamps sont prévenus. Reste maintenant à voir si Warren Zaïre-Emery redressera la barre rapidement.