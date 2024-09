PSG : «Extraordinaire», l’annonce surprise de Riolo sur Neymar

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ces dernières années, Daniel Riolo n'a pas été avare en tacle, surtout lorsqu'il s'agit de Neymar. A de nombreuses reprises, le consultant a pointé du doigt le manque de professionnalisme de l'international brésilien. Mais ce lundi soir, il a tempéré ses propos et accusé Nasser Al-Khelaïfi de rater la sortie de ses stars.

Une chose est sûre, Neymar et Daniel Riolo ne partiront pas en vacances ensemble. Tout au long de son passage au PSG, et même après, le chroniqueur n’a eu de cesse de mettre en avant le manque de professionnalisme de l’international brésilien, aujourd'hui sous contrat avec Al-Hilal, mais éloigné des terrains depuis près d'un an.

Riolo a longuement critiqué Neymar

« Neymar, ses déclarations sont dégueulasses car la mentalité de ce joueur a toujours été sujette à caution. Je n’ai jamais aimé ce joueur humainement. Footballistiquement, il lui est arrivé de faire des grands matchs, mais sa mentalité n’est pas bonne. Il n’a pas d’hygiène de vie, il n’a pas fait attention à sa carrière, c’est comme si il en avait rien à foutre. Et aujourd’hui il va terminer en Arabie saoudite, il y est allé pour l’oseille, il y a que ça qui l’intéresse. S’il était passionné, peut-être qu’il aurait voulu continuer » avait-il, par exemple, confié en septembre 2023 sur l’antenne de RMC.

« Quand il arrive, c’est extraordinaire »

Mais ce lundi soir, Daniel Riolo a reconnu que Neymar avait réussi ses débuts au PSG en 2017. Selon lui, le principal responsable de son déclin se nomme Nasser Al-Khelaïfi. « Le problème ce n’est pas d’avoir Neymar, quand il arrive c’est extraordinaire. Le problème c’est ce que Nasser fait des stars. La façon dont il les fait venir, comment il les gère et ensuite comment il les fait partir. Le problème du PSG, c’est Nasser Al-Khelaïfi, tout ce qu’il fait » a-t-il déclaré lors de l’After Foot.