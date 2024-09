OM - Benatia : Il balance cash sur les «méthodes de voyou»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Furieux après l’expulsion de Leonardo Balerdi dès la cinquième minute de jeu, Mehdi Benatia s’en est pris verbalement à l’arbitre de l’Olympico Benoît Bastien à la mi-temps du match entre l’OM et l’OL (3-2) au Groupama Stadium. Une séquence qui a fortement déplu à Stephen Brun, fustigeant le conseiller sportif de Pablo Longoria.

Outre son incroyable scénario, l’Olympico de dimanche remporté par l’OM a également été marqué par le coup de sang de Mehdi Benatia à la mi-temps, le conseiller de Pablo Longoria reprochant à Benoît Bastien l’expulsion de Leonardo Balerdi avant la cinquième minute pour un deuxième carton jaune suite à un accrochage avec Alexandre Lacazette. « Il y a faute de Lacazette au départ ! Deux fautes de Balerdi et tu mets le carton rouge, tu lâches un pénalty ! Commencez à nous respecter, commencez à nous respecter. La semaine dernière, Cornelius, là encore. Ne prenez pas les gens pour des cons, ne prenez pas les gens pour des cons », a-t-il lâché. Une scène qui n’a pas plu à Stephen Brun.

« Ces méthodes de voyou »

« Tout ce qu'on a vu hier, c'est tout ce qu'on ne veut plus voir dans le football. C’est tout ce qui contribue au climat délétère en tribunes et autour des arbitres, a lâché le consultant de RMC dans le Super Moscato Show. Ce qu’il a fait, ça continue à perpétuer cette haine et ce non-respect des arbitres. Le mec, c’est le représentant de l’OM, quand on sait comment ça peut partir en tribunes là-bas. La conclusion c'est que M.Bastien, il ne peut plus aller à Marseille, il ne peut plus aller au Vélodrome parce qu'il y a un risque. Ces méthodes-là de voyou, de ce que vous voulez, tous les plus gros dirigeants français ont eu ça, les coups de pression, intimider dans le couloir, il faut que ça s’arrête ».

Benatia ne s’est pas arrêté là

Mehdi Benatia n’a pas été calmé par la remontée marseillaise dans le temps additionnel en s’expliquant sur son coup de gueule au micro de DAZN après le coup de sifflet final. « Je ne suis pas surpris, quand on regarde ce qu’il se passe, Benoît Bastien, OM-OL, je n’étais pas bien. Je me rappelle encore de l’année dernière. Regardez les épisodes, je n’invente rien, je regarde les images comme tout le monde. Aujourd’hui on a gagné, je ne suis pas celui qui pleure. Mais je le mets en avant. La semaine dernière, c’était un autre arbitre. Pas de problème tu peux me montrer, mais tu peux changer le rapport. La deuxième faute sur Balerdi ? Regardez au début de l’action, Lacazette se tient à son maillot », a lâché le dirigeant de l’OM. De quoi, là aussi, agacer Stephen Brun : « Tu reviens après au micro, t’as gagné, t’es content, et t’insinues que tout est prémédité de la part de M.Bastien, arrêtez vos conneries. Comment on peut dire qu’un arbitre va arbitrer une équipe et veut la fourrer, ça n’existe pas ! »