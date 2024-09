Mercato - PSG : Luis Enrique annonce le successeur de Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Interrogé sur le nouvelle saison du PSG qui vient de débuter, Luis Enrique s'est prononcé sur la succession de Kylian Mbappé qui s'est engagé avec le Real Madrid. Le club de la capitale n'a pas recruté de joueurs pour remplacer le Bondynois, mais le coach espagnol explique sa stratégie pour compenser la perte du capitaine de l'équipe de France.

Cet été, le PSG a été contraint de laisser filer Kylian Mbappé dont le contrat prenait fin. Le capitaine de l'équipe de France s'est engagé avec le Real Madrid, laissant ainsi un vide au sein de l'équipe parisienne. Et pourtant, le club parisien n'a pas recruté de joueur pour le remplacer. Luis Enrique explique ainsi la façon dont il espère pouvoir compenser la perte de Kylian Mbappé.

Mercato : Le PSG a lâché un joueur «merveilleux» ! https://t.co/l3ZHmYFWGw pic.twitter.com/VCqoWSbWbv — le10sport (@le10sport) September 24, 2024

«L'année dernière, j'avais un défi à relever avec Mbappé»

« L'année dernière, j'avais un défi à relever avec Mbappé, celui de faire ressortir sa meilleure version et de gagner des titres. C'est ce que nous avons fait. Maintenant, nous avons changé le modèle de jeu. Nous cherchons à maximiser la polyvalence de cette équipe », lance l'entraîneur du PSG dans une interview accordée à Movistar+, avant de poursuivre.

«Maintenant, nous avons changé le modèle de jeu»

« Dans le cas de Kylian, j'ai trouvé un joueur merveilleux et une personne d'un niveau exceptionnel, comme on en trouve rarement quand on arrive et qu'on voit un joueur de ce niveau humain, affectueux et proche. Quel dommage qu'il soit parti à Madrid ! », ajoute Luis Enrique.