Neymar traumatisé, il lâche une incroyable déclaration

Neymar a donné un long entretien à un Youtubeur brésilien ce mercredi soir. L'occasion pour le joueur d'aborder plusieurs sujets, son avenir au PSG, mais aussi sa douloureuse expérience lors du Mondial organisé au Qatar. Eliminé avec son équipe dès les quarts de finale, la star auriverde a pensé à prendre sa retraite internationale, avant de revenir sur sa décision.

Le Mondial 2022 devait être une fête pour Neymar. Il est devenu un cauchemar. Touché à la cheville dès le premier match de la compétition, le joueur du PSG a, finalement, pris la porte dès les quarts de finale, battu aux tirs au but par la Croatie. Lors d'un entretien accordé au Youtubeur Casimiro Miguel, Neymar est revenu sur cette douleur, qui l'a envahi au moment où Marquinhos a loupé son penalty.

« C'était horrible »

« J'ai pleuré pendant environ cinq jours d'affilée. Ça fait vraiment mal de voir ton rêve partir de nulle part, comme ça s'est passé. Je préférerais beaucoup plus ne pas avoir marqué le but, et avoir perdu aux tirs au but plutôt que d'avoir marqué le but, pris le match nul et perdu aux tirs au but. C'était comme une veillée funèbre, l'un pleurant d'un côté, l'autre pleurant de l'autre. Ambiance complètement lourde. C'était horrible, un sentiment que je ne veux plus revivre » a confié Neymar. Une expérience si douloureuse, qu'il a pensé à prendre sa retraite internationale.

Neymar a pensé à la retraite