Neymar annonce son grand retour !

Il y a quasiment un an jour pour jour, Neymar était victime d’une rupture des ligaments croisés antérieur du genou gauche. Une terrible blessure pour la vedette brésilienne, qui venait tout juste de démarrer sa nouvelle aventure avec Al-Hilal. De retour après une longue rééducation, le joueur de 32 ans a révélé la date de son retour sur les terrains.

Le 18 octobre 2023, le Brésil affrontait l’Uruguay. Meilleur buteur de l’histoire de la Seleção depuis peu, Neymar subissait une énorme blessure au genou. Victime d’une rupture du ligament antérieur du genou gauche, la vedette brésilienne quittait une fois de plus les terrains…

Un véritable coup dur pour le numéro 10, qui venait tout juste d’être transféré à Al-Hilal, qui avait déboursé 90M€ pour le recrutement de la star du PSG. Peu à peu, Neymar a entamé une grande rééducation, et son retour aux affaires approche. Alors qu’il a récemment révélé, en larmes, que cette blessure avait été la plus dure de sa carrière, le joueur de 32 ans va pouvoir reprendre du service.

Al-Hilal is happy to announce that Neymar will join the squad for the away trip to Al-Ain 🇧🇷



He’s back 💪@neymarjr 💙 pic.twitter.com/G9Lu4sZPaS