PSG : C’est le drame après son départ, Neymar finit en larmes !

Thomas Bourseau

Après un nouveau départ à Al-Hilal via son transfert à 90M€ en provenance du PSG, Neymar s’est gravement blessé au ligament du genou ainsi qu’au ménisque pendant la trêve internationale d’octobre 2023. Un an plus tard, Neymar était en sanglots pendant une interview pour NR Sports à l’aube de son retour à la compétition.

Le Paris Saint-Germain a été la maison de Neymar pendant six saisons. Tout n’a pas toujours été rose entre les deux parties et notamment lors des envies d’ailleurs du Brésilien à l’été 2019 et son départ avorté au FC Barcelone. Cependant, Neymar a assuré aimer le PSG comme il le faisait savoir en interview et sur ses réseaux sociaux en février 2021.

Le calvaire prend fin, Neymar lâche un grand message https://t.co/DBjc0MzCFw pic.twitter.com/EQyfU9pY35 — le10sport (@le10sport) October 18, 2024

Neymar veut juste «jouer au foot»

Le PSG a permis à Neymar de faire ce qu’il aime le plus sur terre : jouer au football. À l’été 2023, l’ailier brésilien a été poussé vers la sortie par la nouvelle direction sportive parisienne qui a accepté une offre de transfert de 90M€ d’Al-Hilal. Blessé depuis octobre 2023, mais étant sur le chemin du retour, l’ex-numéro du PSG a laissé éclater ses émotions.

«Je souffre chaque jour que je suis loin des terrains»

En interview face caméra avec NR Sports, Neymar s’est tout bonnement effondré en raison de la tristesse qu’il éprouve depuis un an. « Ce que j’aime le plus dans ma vie, c’est de jouer au foot. Je souffre chaque jour que je suis loin des terrains. C’est ce qui est le plus douloureux ».