Mbappé - Griezmann : Une erreur fatale est dévoilée

Didier Deschamps est en manque cruel de leaders. Son capitaine, Kylian Mbappé a préféré se rendre en Suède plutôt que de participer au dernier rassemblement de l'équipe de France, tandis qu'Antoine Griezmann a pris sa retraite. Pour Robert Pirès, cela résulte, tout s'abord, d'une erreur de la part du sélectionneur.

La décision de confier le brassard de capitaine de l’équipe de France à Kylian Mbappé continue de faire parler. Certains estiment que Didier Deschamps a commis une grosse erreur. Surtout lorsque l’on voit la trajectoire prise par le joueur du Real Madrid et l’immense trahison ressentie par Antoine Griezmann, qui espérait, plus que tout, ce rôle.

Deschamps s'est loupé, Pirès confirme

Depuis, Griezmann a pris sa retraite internationale. Officiellement, le choix de Deschamps n’y est pour rien dans sa décision, mais force est de constater que cela a altéré la relation de confiance qui s’était installée entre les deux hommes. Dans cette affaire, Robert Pirès a pris position. Pour lui, le joueur de l’Atlético méritait le brassard.

« L'égo a été touché »

« Pour moi, l’erreur est de ne pas avoir mis Griezmann capitaine. Griezmann par rapport à ce qu’il représente, la carrière qu’il est en train de faire… En plus, c’est son soldat. Quand tu as cette opportunité de lui donner le brassard et que tu ne lui donnes pas, l’égo a été touché » a déclaré le champion du monde 1998 sur Europe 1.