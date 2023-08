Verratti, Neymar, Luis Enrique… Toutes les infos mercato du 4 août

La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Le PSG va officialiser Gonçalo Ramos

Le PSG tient enfin son buteur tant attendu ! En effet, l'ensemble des médias portugais comme Record , O Jogo et A Bola confirment un accord avec le Benfica Lisbonne pour l'arrivée en prêt avec option d'achat, à hauteur de 65M€ + 15M€ de bonus, de Gonçalo Ramos, qui devrait être définitivement acté dans les prochaines heures.



Verratti envisage de quitter le PSG

L'EQUIPE fait le point dans ses colonnes du jour sur les différents dossiers mercato en cours du côté du PSG, et indique que Marco Verratti a des envies d'ailleurs malgré sa prolongation de contrat jusqu'en 2026 qui avait été signée en décembre dernier. Pour rappel, l'Arabie Saoudite apparait comme le point de chute le plus probable pour le milieu de terrain italien.



PSG : Neymar ne partira pas

Longtemps annoncé sur le départ ces derniers mois alors que le PSG semblait bien décidé à s'en débarrasser, Neymar devrait finalement rester au Parc des Princes selon les révélations de L'EQUIPE . Le départ de Lionel Messi et l'évolution du cas Mbappé ont changé la donne pour l'attaquant brésilien, sous contrat jusqu'en 2027 avec le PSG.



Le PSG s’agace des rumeurs sur Luis Enrique

Alors que le quotidien espagnol MARCA annonçait jeudi que Luis Enrique songeait déjà à quitter le PSG, cette news n'a pas du tout été appréciée dans les hautes sphères du club de la capitale : « Les rumeurs d'aujourd'hui sont aussi ridicules que déplacées », indique même un porte-parole du PSG au journaliste Ben Jacobs en guise de réponse. D’ailleurs, dans un post diffusé sur son compte Instagram ces dernières heures où il apparaît avec son staff technique du PSG, Luis Enrique a affiché un discours rassurant sur son futur au club : « Un pour tous et tous pour un ! », a écrit le technicien espagnol en légende.



PSG : Le FC Barcelone débarque pour Barcola !

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG est toujours autant déterminé à s'offrir Bradley Barcola (OL) et a même revu son offre à la hausse dans ce dossier. Mais selon les révélations de Mundo Deportivo , avec le transfert imminent d'Ousmane Dembélé au PSG, la direction du FC Barcelone aurait décidé de se mêler à la course pour Barcola.



