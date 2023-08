C’est réglé, le PSG va annoncer son transfert de l’été

Baptiste Berkowicz

Alors que le PSG s'apprête à enregistrer la venue d'Ousmane Dembélé, les dirigeants parisiens sont en passe de boucler un autre dossier pour leur secteur offensif. Gonçalo Ramos, attaquant de Benfica, devrait devenir un nouveau joueur du club de la capitale dans les prochaines heures pour un montant de 80M€ bonus compris. L'international portugais est la recrue la plus chère du mercato du PSG.

En pleine tempête autour de l'avenir de Kylian Mbappé, le PSG passe la vitesse supérieure pour renforcer son attaque. La signature imminente d'Ousmane Dembélé devrait être accompagnée par celle de Gonçalo Ramos, international portugais en provenance de Benfica. Les dirigeants parisiens veulent frapper un grand coup et offrir à Luis Enrique une équipe digne de ce nom.

PSG - Mbappé : Il annonce son départ et sa destination https://t.co/VBr29w2HKL pic.twitter.com/FxpH8eValp — le10sport (@le10sport) August 4, 2023

Ramos à un pas du PSG

Auteur d'une saison remarquable avec le Benfica, Gonçalo Ramos a également marqué de son empreinte la dernière coupe du monde en inscrivant un triplé en une mi-temps face à la Suisse. Le joueur de 22 ans devrait bel et bien faire ses valises du club portugais cet été et prendre la direction du PSG. D'après Record, O Jogo et A Bola , l'arrivée de Gonçalo Ramos dans le club parisien ne fait plus aucun doute. Néanmoins, cette opération ne devrait pas prendre la forme d'un transfert sec. Un prêt avec option d'achat est bien parti pour être conclu et permettrait aux dirigeants parisiens de ne pas compter les coûts dans les comptes de la saison 2023/2024.

Kolo Muani et Barcola toujours visés

Après le départ de Lionel Messi et le probable transfert de Kylian Mbappé, le PSG doit repenser son secteur offensif et ne lâche pas Randal Kolo Muani. Le joueur de Francfort fait partie des priorités du club de la capitale. À l'instar de Bradley Barcola. Comme le 10 Sport vous le révélait, le PSG a déjà formulé plusieurs offres pour s'attacher les services de l'attaquant lyonnais. L'OL les a jusqu'à présent toutes refusées. Le joueur de 20 ans souhaite rejoindre les rangs parisiens mais ne compte pas aller au clash avec son club formateur.