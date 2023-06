Vente OM - Arabie Saoudite : Il l'annonce, «c'est inéluctable»

Thibault Morlain

Dernièrement, le feuilleton de la vente de l'OM est reparti de plus belle. De l'huile sur le feu a été rajoutée et on s'est alors enflammé à propos d'une arrivée imminente, enfin, de l'Arabie Saoudite à Marseille. Cela fait d'ailleurs maintenant plus de deux ans que Thibaud Vézirian répète que la vente de l'OM est bouclée. Une position qu'il ne lâche vraiment et il l'a encore répété.

Si Frank McCourt est l'actuel propriétaire de l'OM, cela fait maintenant quelques années que Thibaud Vézirian annonce une passation de pouvoirs à la tête du club phocéen. Si l'Américain a multiplié les démentis, le journaliste n'a lui cessé de confirmer ses informations concernant l'arrivée de l'Arabie Saoudite et de nouveaux investisseurs. Dernièrement, on en a d'ailleurs reparlé. Le10sport.com vous avait d'ailleurs révélé la présence d'une délégation saoudienne à Marseille et en parallèle, plusieurs personnalités ont évoqué la possibilité que l'OM soit racheté par l'Arabie Saoudite.

« La mariée est belle »

Le feuilleton de la vente de l'OM est alors reparti et à travers d'une lettre ouverte publiée sur TeamFootball , Thibaud Vézirian en a profité une nouvelle fois pour appuyer ses informations concernant la cession du club phocéen. « Aujourd’hui, on le voit à l’OM… La mariée est belle… Tout est sur les rails, tout le foot français attend que l’OM change de dimension afin que les droits TV puissent atteindre le milliard et que la L1 intègre petit à petit le top 3 des championnats. Sauf que ça n’arrive toujours pas officiellement », a d'abord lâché Vézirian.

« C'est le sens de l'histoire »