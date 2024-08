Une légende de l'OM lui met la pression après son transfert

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Recruté en provenance de Watford dans le cadre d’un transfert estimé à 12M€, Ismaël Koné a été la première recrue de l’OM lors de cette période de mercato estival. L’international canadien a été accueilli par Fabrizio Ravanelli à son arrivée à Marseille, qui lui a clairement fait comprendre que le club comptait beaucoup sur lui.

Joueur de l’OM entre 1997 et 2000, Fabrizio Ravanelli y a récemment fait son retour. L’ancien international italien est devenu conseiller institutionnel et sportif de Pablo Longoria et lors de cette période de mercato estival, c’est lui qui a la tâche d’accueillir les nouvelles recrues à leur arrivée à Marseille.

Mercato : L’OM prépare une grosse surprise en Allemagne ! https://t.co/clfkT8jp41 pic.twitter.com/V3Gy9BXYls — le10sport (@le10sport) July 31, 2024

Ravanelli fait passer un message à Koné

Comme pour Mason Greenwood ou Pierre-Emile Hojbjerg, Fabrizio Ravanelli était également là à l’arrivée d’Ismaël Koné en provenance de Watford, dans le cadre d'un transfert estimé à 12M€ hors bonus. Âgé de 22 ans, l’international canadien (24 sélections) est la première recrue de l’été à l’OM, qui compte énormément sur lui, comme lui a fait savoir l’Italien.

« Tout le monde attend beaucoup de toi »

« Tout le monde attend beaucoup de toi. Cette année on doit être revanchard pour essayer de faire une bonne saison », a lâché Fabrizio Ravanelli à Ismaël Koné, dans des propos relayés par le compte Massilia Zone.